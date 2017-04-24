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الإثنين 24 أبريل 2017 10:07 ص بتوقيت القدس المحتلة

مقتل 5 من القاعدة في قصف أمريكي على اليمن

مقتل 5 من القاعدة في قصف أمريكي على اليمن

جوال شهر 4

قتل 5 من مسلحي تنظيم القاعدة، في هجوم لطائرة دون طيار على مدينة شبوة جنوبي اليمن، الأحد، بحسب حصيلة جديدة لمصدر أمني يمني.وأوضح المصدر أن صاروخا استهدف سيارة تقل 5 من مسلحي القاعدة في بلدة السعيد في شبوة، وقتلوا جميعا، كما قتل 3 مدنيين هرعوا إلى السيارة المستهدفة في إطلاق صاروخ ثان، بحسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق قال مسؤول محلي إن 3 من مسلحي القاعدة كانوا في السيارة قتلوا، وأكد أن السيارة دمرت بالكامل وتفحمت جثث من فيها.وتكثف واشنطن هجماتها على المتطرفين في اليمن، منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، وقتل في آخر هجومين في 19 أبريل 5 من مسلحي القاعدة.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية تنفيذ أكثر من 70 غارة جوية في اليمن منذ 28 فبراير 2017.وتبدي واشنطن قلقها من تزايد نفوذ القاعدة في اليمن، مستفيدة من الفوضى التي تشهدها البلاد الغارقة في الحرب، ومن احتمال تنفيذها هجمات داخل الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في مارس 2017 إن ترامب منح وزارة الدفاع الضوء الأخضر لتنفيذ غارات جوية أو عمليات إنزال في اليمن، دون موافقة مسبقة من البيت الأبيض.

الكلمات المفتاحية
#مقتل عناصر من القاعدة في اليمن #اليمن
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